В 1 сезоне 8 серии сериала «Гусар» Рыльский умирает от скуки: в XXI веке нет ни дуэлей, ни балов, ни войны. В это время Катя организовывает корпоратив на работе, и изголодавшийся по веселью поручик решает во что бы то ни стало попасть на него.