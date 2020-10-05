В 1 сезоне 8 серии сериала «Гусар» Рыльский умирает от скуки: в XXI веке нет ни дуэлей, ни балов, ни войны. В это время Катя организовывает корпоратив на работе, и изголодавшийся по веселью поручик решает во что бы то ни стало попасть на него.
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