В 1 сезоне сериала «Гусар» горе-ученый изобретает машину времени, для работы которой необходим биологический материал. Митя решает использовать волос жены и случайным образом переносит из 1812 года ее очень дальнего родственника, поручика Рыльского. Отважному гусару предстоит не только приспособиться к новым российским реалиям XXI века, но и найти способ вернуться в свое время для того, чтобы выиграть войну против Наполеона! Тем временем чета Журавлевых пытается разжечь огонь в их отношениях, чтобы спасти свой брак.