Гусар 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Гусар
Киноафиша Сериалы Гусар Сезоны Сезон 1

Гусар 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 18
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Гусар»

В 1 сезоне сериала «Гусар» горе-ученый изобретает машину времени, для работы которой необходим биологический материал. Митя решает использовать волос жены и случайным образом переносит из 1812 года ее очень дальнего родственника, поручика Рыльского. Отважному гусару предстоит не только приспособиться к новым российским реалиям XXI века, но и найти способ вернуться в свое время для того, чтобы выиграть войну против Наполеона! Тем временем чета Журавлевых пытается разжечь огонь в их отношениях, чтобы спасти свой брак.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
6.2 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Гусар» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Как гусар в будущее попал
Сезон 1 Серия 1
5 октября 2020
Как гусара в прошлое отправляли
Сезон 1 Серия 2
5 октября 2020
Как гусар с соседями знакомился
Сезон 1 Серия 3
6 октября 2020
Как гусар в поместье ездил
Сезон 1 Серия 4
6 октября 2020
Как гусар спортом занимался
Сезон 1 Серия 5
7 октября 2020
Как гусар в шоу-бизнес попал
Сезон 1 Серия 6
8 октября 2020
Как гусар на ярмарку ходил
Сезон 1 Серия 7
12 октября 2020
Как гусар корпоративы полюбил
Сезон 1 Серия 8
13 октября 2020
Как гусар про сухой закон узнал
Сезон 1 Серия 9
14 октября 2020
Как гусар Москву спасал
Сезон 1 Серия 10
15 октября 2020
Как гусар правнука нашел
Сезон 1 Серия 11
19 октября 2020
Как гусар деньги добывал
Сезон 1 Серия 12
20 октября 2020
Как гусар назад в будущее хотел
Сезон 1 Серия 13
21 октября 2020
Как гусар с предками общался
Сезон 1 Серия 14
22 октября 2020
Как гусар Митю хитробою учил
Сезон 1 Серия 15
26 октября 2020
Как гусар огонь и воду прошел
Сезон 1 Серия 16
27 октября 2020
Как гусар будущее испортил
Сезон 1 Серия 17
28 октября 2020
Как гусар прошлое исправил
Сезон 1 Серия 18
29 октября 2020
График выхода всех сериалов
