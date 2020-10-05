В 1 сезоне 12 серии сериала «Гусар» Митя с поручиком приезжают на торжество к Кате, и случайно его срывают. Чтобы проучить их, Катя говорит, что из-за этого она потеряет фирму. Теперь они должны достать деньги, чтобы исправить свою ошибку.