В 1 сезоне 16 серии сериала «Гусар» Рыльский всячески пытается спасти брак молодой пары и не дать им развестись, но Митя все равно решает во что бы то ни стало доехать до ЗАГСа. Поручик не думает сдаваться, и у него еще остался козырь в рукаве.