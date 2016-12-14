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Киноафиша Сериалы Грогги Сезоны Сезон 1 Серия 2

Грогги 2016 2 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 14 декабря 2016
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 14 декабря 2016
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Грогги» Слава подумывает завершить профессиональную карьеру боксера и узнает о беременности Насти. Спортсмен отправляется к матери Шаманова, чтобы попросить прощения за смертельный удар на матче за титул чемпиона.

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