В 1 сезоне 2 серии сериала «Грогги» Слава подумывает завершить профессиональную карьеру боксера и узнает о беременности Насти. Спортсмен отправляется к матери Шаманова, чтобы попросить прощения за смертельный удар на матче за титул чемпиона.