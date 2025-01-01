Борисов ворвался в топ-3, Бурунов удержал 2 место: кто же стал актером №1 — и кого россияне выбрали лучшей актрисой? ВЦИОМ подвел итоги 2025 года

Роман «Кровавый круиз» прославил Матса Страндберга: теперь по нему сняли сериал — выживут ли тысячи пассажиров, запертые в лабиринте с тварью?

За пять лет до «Очень странных дел» Спилберг выпустил кино с таким же сюжетом: не Хокинс, но очень-очень похоже

Откуда в первом «Шрэке» взялся Шляпник? Эту загадку разгадать легче легкого – если включить культовый мульт в оригинале (видео)

Бесследно пропала целая семья: 5 фильмов об исчезнувших людях с надеждой на счастливый финал

Лишь один фильм Гайдая за границей оценили по заслугам: в России о нем не вспоминают, а в СССР вообще заставили «цензурить»

«Будете изнывать от нетерпения»: первые отзывы уже намекают — у «Злой: Часть 2» сильная сторона всего одна, и это не сценарий

«Бесславные ублюдки» так и не получили сиквел, и теперь Netflix это исправит: в главной роли – звезда «Мастера и Маргариты» Локшина

Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент

Отрезанные гениталии, кринж и укусы голого Кологривого: 3 сезон «Метода» первые зрители назвали кровавым детским утренником