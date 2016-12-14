В 1 сезоне 1 серии сериала «Грогги» Слава отказывается от медицинской помощи после несчастного случая с Гришей, однако Настя уговаривает его на обследование. Спортсмен решает отдать все заработанные за бой деньги матери погибшего приятеля.
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