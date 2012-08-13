Во 2 сезоне 9 серии сериала «Гримм» Ник вместе с загадочной женщиной-детективом заняты делом о похищении ребенка, которое произошло в аккурат во время Хэллоуина. В ходе расследования все трое понимают, что в нем слишком много магических следов...
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