Во 2 сезоне 9 серии сериала «Гримм» Ник вместе с загадочной женщиной-детективом заняты делом о похищении ребенка, которое произошло в аккурат во время Хэллоуина. В ходе расследования все трое понимают, что в нем слишком много магических следов...