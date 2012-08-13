Во 2 сезоне 15 серии сериала «Гримм» полиция пытается найти монстра, который питается слезами своих жертв. Из-за него одна женщина уже была доведена до слепоты, а потом погибла. Параллельно Джульетта работает над возвращением своих воспоминаний.
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