Во 2 сезоне 8 серии сериала «Гримм» Ник и его друзья с головой погружены в поиск убийцы школьника. В это же время Ренард вынужден обратиться за помощью, потому как сам больше не может справиться со своей одержимостью. Розали старается выручить его.