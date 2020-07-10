В 1 сезоне «Секрет чемпионов» суперзвезды мирового спорта расскажут свои истории успеха. В каждой серии проекта ее герой уделяет особое внимание переломному эпизоду в своей профессиональной деятельности. О пути к известности расскажут Леброн Джеймс, которого четыре раза называли лучшим игроком НБА, Том Брэди, получивший чемпионство Супербоула шесть раз, футболистка Алекс Морган, самый быстрый человек в мире Усэйн Болт, Кэти Ледеки, пять раз ставшая олимпийской чемпионкой по плаванию, а также серфер Келли Слейтер.