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Секрет чемпионов 2020 - 2022 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Секрет чемпионов
Киноафиша Сериалы Секрет чемпионов Сезоны Сезон 1

Greatness Code 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 июля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 7
Продолжительность сезона 42 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Секрет чемпионов»

В 1 сезоне «Секрет чемпионов» суперзвезды мирового спорта расскажут свои истории успеха. В каждой серии проекта ее герой уделяет особое внимание переломному эпизоду в своей профессиональной деятельности. О пути к известности расскажут Леброн Джеймс, которого четыре раза называли лучшим игроком НБА, Том Брэди, получивший чемпионство Супербоула шесть раз, футболистка Алекс Морган, самый быстрый человек в мире Усэйн Болт, Кэти Ледеки, пять раз ставшая олимпийской чемпионкой по плаванию, а также серфер Келли Слейтер.

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Секрет чемпионов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Леброн Джеймс LeBron James
Сезон 1 Серия 1
10 июля 2020
Том Брэди Tom Brady
Сезон 1 Серия 2
10 июля 2020
Алекс Морган Alex Morgan
Сезон 1 Серия 3
10 июля 2020
Усэйн Болт Usain Bolt
Сезон 1 Серия 4
10 июля 2020
Шон Уайт Shaun White
Сезон 1 Серия 5
10 июля 2020
Кэти Ледеки Katie Ledecky
Сезон 1 Серия 6
10 июля 2020
Келли Слэйтер Kelly Slater
Сезон 1 Серия 7
10 июля 2020
График выхода всех сериалов
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