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Киноафиша Сериалы Секрет чемпионов Сезоны Сезон 1 Серия 7

Секрет чемпионов 2020 - 2022 7 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Секрет чемпионов»
Леброн Джеймс
Сезон 1 / Серия 1 10 июля 2020
Том Брэди
Сезон 1 / Серия 2 10 июля 2020
Алекс Морган
Сезон 1 / Серия 3 10 июля 2020
Усэйн Болт
Сезон 1 / Серия 4 10 июля 2020
Шон Уайт
Сезон 1 / Серия 5 10 июля 2020
Кэти Ледеки
Сезон 1 / Серия 6 10 июля 2020
Келли Слэйтер
Сезон 1 / Серия 7 10 июля 2020
О чем серия

В 1 сезоне 7 серии «Секрет чемпионов» знаменитый серфер Келли Слэйтер, 11 раз завоевавший титул мирового чемпиона, раскрывает душу перед камерой. Он делится со зрителями историей, связанной с его пятым по счету участием в чемпионате мира.

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