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Секрет чемпионов 2020 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Секрет чемпионов
Киноафиша Сериалы Секрет чемпионов Сезоны Сезон 2

Greatness Code 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 13 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 36 минут
О чем 2-й сезон сериала «Секрет чемпионов»

Во 2 сезоне сериала «Секрет чемпионов» культовые спортсмены продолжают рассказывать о поворотных событиях в своей жизни. В каждой серии – новая история, связанная с ключевым моментом, который определил судьбу героя в профессии. В новом сезоне представлены истории британского футболиста Маркуса Рашфорда, скейтбордистки Летисии Буфони, параолимпийской легкоатлетки Скаут Бассет и других. Лыжница Линдси Вонн расскажет о том, как величайшее выступление в ее карьере не принесло победу. А игрок в американский футбол Уилсон вспомнит, как в решающем матче против «Стилерз» продемонстрировал свой лучший пас, несмотря на то что в этот момент боролся с гриппом.

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Секрет чемпионов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Маркус Рашфорд Marcus Rashford
Сезон 2 Серия 1
13 мая 2022
Расселл Уилсон Russell Wilson
Сезон 2 Серия 2
13 мая 2022
Летиция Буфони Leticia Bufoni
Сезон 2 Серия 3
13 мая 2022
Скаут Бассет Scout Bassett
Сезон 2 Серия 4
13 мая 2022
Даррелл Уоллас Bubba Wallace
Сезон 2 Серия 5
13 мая 2022
Линдси Вонн Lindsey Vonn
Сезон 2 Серия 6
13 мая 2022
График выхода всех сериалов
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