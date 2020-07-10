В 1 сезоне 1 серии «Секрет чемпионов» историей своего пути к успеху поделится культовый американский баскетболист Леброн Джеймс, являющийся членом команды «Лос-Анджелес Лейкерс». Герой расскажет, как сумел не отвлекаться на шум и оказался непобедим.
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