Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Гранчестер 2014, 8 сезон

Постер к 8-му сезону сериала Гранчестер
Киноафиша Сериалы Гранчестер Сезоны Сезон 8
Grantchester 16+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 9 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 8-й сезон сериала «Гранчестер»

В 8-м сезоне сериала «Гранчестер» после веселой благотворительной мотогонки молодой байкер был обнаружен мертвым. Уилл и Джорди хотят разобраться, кто хотел причинить вред талантливому юноше. После несчастного случая со смертельным исходом Уилл опустошен из-за чувства вины. Джорди не теряет времени даром. Он обирается помочь своему приятелю. В одном из самых известных колледжей Кембриджа убили человека и похитили дорогое произведение искусства. Джорди предстоит выяснить, имеется ли связь между этими двумя преступлениями. В следующем эпизоде Джорди готовится уйти в отставку, но не по своей воле.

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 15 голосов
7.9 IMDb

Список серий сериала Гранчестер

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Серия 1 Episode 1
Сезон 8 Серия 1
9 июля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 8 Серия 2
9 июля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 8 Серия 3
9 июля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 8 Серия 4
9 июля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 8 Серия 5
9 июля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 8 Серия 6
9 июля 2023
График выхода всех сериалов
«28 лет спустя», новая «Мумия» и оборотни Эггерса: какие хорроры будут пугать нас в 2026 году — список жуткий
Netflix все-таки не закроет хит «Эмили в Париже»: в какой стране окажется героиня в 6 сезоне
Как на самом деле звали почтальона Печкина: в мультике «Простоквашино» все напутали
«Чебурашку 2» уже посмотрели — а дальше? Разбираемся, что смотреть в кино на праздниках — «Буратино» или «Простоквашино»
Джон Уик, «разрывные» шутки, кошмарная смерть: россияне выбрали 3 лучших серии «Невского» с Васильевым — не согласиться будет трудно
Пока все обсуждали «Очень странные дела», новый российский сериал прокрался на вершину топа Кинопоиска — всего за 5 дней обошел «Киберслава»
Кэмерону уже нашли замену в «Аватаре 4»: легендарного режиссера «подсидит» автор «Форсажа 7» и пачки трэш-ужастиков
Голова прояснится с первой ложки: Глеб Жеглов спасался от похмелья лишь одним способом – чудо-рецепт «народного» супа из «Места встречи»
Сукуна никогда не был главным злодеем «Магической битвы»? В 3 сезоне аниме зрители поймут это окончательно
Чем удивляет 2 сезон сериала «Питт»: главная драма 2025-го вернулась – и стала лучше буквально во всем (наш обзор)
Ситхи, зомби и Лавкрафт: «Звездные войны» превратят в полноценный ужастик – плевались от «Аколита»? Станет еще хуже
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше