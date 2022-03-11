Меню
Гранчестер 2014, 7 сезон

Постер к 7-му сезону сериала Гранчестер
Киноафиша Сериалы Гранчестер Сезоны Сезон 7
Grantchester 16+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 11 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 7-й сезон сериала «Гранчестер»

В 7 сезоне сериала «Гранчестер» преподобный Уилл Дэвенпорт помогает влюбленным парам воссоединиться. Он связывает их священными узами брака. Тем временем детектив-следователь Джорди Китинг по-прежнему занимается расследованием преступлений. Приближается новое десятилетие. Многие жители деревни Гранчестер озабочены мыслями о том, что ждет их в ближайшем будущем, и Уилл – не исключение. Но до того, как пятидесятые годы ХХ века превратятся в бурные шестидесятые, Джорди предстоит раскрыть несколько убийств и принять ряд решений, которые могут изменить жизнь обитателей графства Кембриджшир окончательно и безвозвратно.

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 15 голосов
7.9 IMDb

Список серий сериала Гранчестер

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Серия 1 Episode 1
Сезон 7 Серия 1
11 марта 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 7 Серия 2
18 марта 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 7 Серия 3
25 марта 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 7 Серия 4
1 апреля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 7 Серия 5
8 апреля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 7 Серия 6
15 апреля 2022
