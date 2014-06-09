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Киноафиша Сериалы Гранчестер Сезоны
Гранчестер (2014 - …), список сезонов Grantchester 16+
Год выпуска 2014
Страна Великобритания
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ITV
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Список сезонов сериала «Гранчестер»
Гранчестер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 6 эпизодов
 
Гранчестер - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 6 эпизодов
 
Гранчестер - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 6 эпизодов
 
Гранчестер - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2019, 6 эпизодов
 
Гранчестер - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2020, 6 эпизодов
 
Гранчестер - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2021, 8 эпизодов
 
Гранчестер - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2022, 6 эпизодов
 
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