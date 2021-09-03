Меню
Гранчестер 2014, 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Гранчестер
Grantchester 16+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 3 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Гранчестер»

В 6 сезоне сериала «Гранчестер» события разворачиваются в 1958 году, в деревне Гранчестер, расположенной в графстве Кембриджшир. Там назревают новые проблемы. Преподобный Уилл Дэвенпорт наслаждается возможностью выступить в качестве викария. Однако в его случае эта роль весьма противоречива. Леонард оказывается втянутым в конфликтную ситуацию. Джорди понимает, что его принципы пошатнулись, миссис Чепмен сошла с ума, а супруга Джорди Кэти демонстрирует неповиновение. Уиллу придется приложить немало усилий, чтобы разобраться с этим и продолжать оказывать помощь тем, кто ему небезразличен.

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 15 голосов
7.9 IMDb

Список серий сериала Гранчестер

Серия 1 Episode 1
Сезон 6 Серия 1
3 сентября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 6 Серия 2
10 сентября 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 6 Серия 3
17 сентября 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 6 Серия 4
24 сентября 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 6 Серия 5
1 октября 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 6 Серия 6
8 октября 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 6 Серия 7
15 октября 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 6 Серия 8
22 октября 2021
