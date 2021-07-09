В 5 сезоне 16 серии сериала «Гранд» Зуев пытается превратиться в опытного винного дегустатора, но на деле даже близко не подошел к этому умению. Юра понимает, что ему просто необходимо поговорить с Ксюшей начистоту, а отец девушки должен найти вора.
