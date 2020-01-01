В 3 сезоне 13 серии сериала «Гранд» Юля находит у Григория сережки. Дядю Борю укусила кошка, есть подозрения, что она могла заразить главного инженера бешенством. Лев Глебович просит опоить своего инвестора, чтобы тот дал денег на новую клинику.
