Киноафиша Сериалы Гранд Сезоны Сезон 3 Серия 13

Гранд 3 сезон 13 серия смотреть онлайн

Все серии 3 сезона «Гранд»
Сезон 3 / Серия 1 1 января 2020
Сезон 3 / Серия 2 1 января 2020
Сезон 3 / Серия 3 8 января 2020
Сезон 3 / Серия 4 17 января 2020
Сезон 3 / Серия 5 24 января 2020
Сезон 3 / Серия 6 31 января 2020
Сезон 3 / Серия 7 7 февраля 2020
Сезон 3 / Серия 8 14 февраля 2020
Сезон 3 / Серия 9 21 февраля 2020
Сезон 3 / Серия 10 28 февраля 2020
Сезон 3 / Серия 11 6 марта 2020
Сезон 3 / Серия 12 13 марта 2020
Сезон 3 / Серия 13 20 марта 2020
Сезон 3 / Серия 14 27 марта 2020
Сезон 3 / Серия 15 3 апреля 2020
Сезон 3 / Серия 16 10 апреля 2020
Сезон 3 / Серия 17 10 апреля 2020
Сезон 3 / Серия 18 17 апреля 2020
Сезон 3 / Серия 19 17 апреля 2020
Сезон 3 / Серия 20 24 апреля 2020
Сезон 3 / Серия 21 24 апреля 2020
О чем серия

В 3 сезоне 13 серии сериала «Гранд» Юля находит у Григория сережки. Дядю Борю укусила кошка, есть подозрения, что она могла заразить главного инженера бешенством. Лев Глебович просит опоить своего инвестора, чтобы тот дал денег на новую клинику. 

