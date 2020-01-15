В 6 сезоне 1 серии сериала «Грейс и Фрэнки» подруг ждут большие перемены. Грейс готовится к началу семейной жизни рядом с Ником, тогда как Фрэнки с трудом сдерживает эмоции, боясь одиночества. Кроме того, близкие также провожают Бада и Эллисон.
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