В 6 сезоне 2 серии сериала «Грейс и Фрэнки» расставание дается подругам нелегко. Фрэнки вынуждена учиться жить в одиночестве, тогда как Грейс сталкивается с первыми проблемами во взаимоотношениях, возникшими в результате неловкого семейного ужина.
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