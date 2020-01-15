В 6 сезоне 10 серии сериала «Грейс и Фрэнки» наступают выходные. Грейс рассчитывала провести день в СПА, но ее планы терпят крах. Фрэнки берется устраивать личную жизнь Джоан-Маргарет, Роберт организует в поддержку театра благотворительный банкет.
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