В 4 сезоне 8 серии сериала «Грейс и Фрэнки» близятся роды Эллисон, которые по совету Фрэнки пройдут дома, а не в больнице. Перед операцией на колене Грейс приходится избегать лестниц, поэтому Сол предлагает ей остаться с ним и Робертом.
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