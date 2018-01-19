В 4 сезоне 12 серии сериала «Грейс и Фрэнки» напасти продолжают преследовать двух подруг. На этот раз одна из них обнаруживают у себя дома полчища крыс. Бад не разрешает Фрэнки проводить время с детьми, а Сол и Роберт готовятся к открытию мюзикла.
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