В 4 сезоне 7 серии сериала «Грейс и Фрэнки» у Сола рождается план, как сделать так, чтобы его бывшую жену вновь признали живой. Мэллори рассказывает Брианне о своей бизнес-идее, а Грейс неожиданно узнает о смерти давней подруги Мэри.
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