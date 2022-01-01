В 1 сезоне 2 серии сериала «Гонки по вертикали» пока Станислав и Людмила идут на первое свидание, Батон продолжает замышлять преступления без малейшего страха разоблачения. Тихонов разбирается в деталях о перекупке ордена и других ценностей.