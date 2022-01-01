В 1 сезоне 3 серии сериала «Гонки по вертикали» после кражи вещей в квартире генерала Батон становится вооруженным преступником, его объявляют в розыск. Противостояние двух давних врагов близится к кульминации, где кто-то неизбежно пострадает.