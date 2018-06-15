Во 2 сезоне 5 серии сериала «Голиаф» история Марисоль выходит наружу. Роман не приходит на собрание, где ему предстояло рассказать Рашаду о картеле. Билли приходит домой к Роману. Том и Бриттани сближаются. Роман отправляется на встречу с Рашадом.
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