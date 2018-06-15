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Киноафиша Сериалы Голиаф Сезоны Сезон 2 Серия 5

Голиаф 2016 5 серия 2 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Голиаф»
Ла Мано
Сезон 2 / Серия 1 15 июня 2018
Политика
Сезон 2 / Серия 2 15 июня 2018
Свежие цветы
Сезон 2 / Серия 3 15 июня 2018
Алло
Сезон 2 / Серия 4 15 июня 2018
Кто такой Гэбриел
Сезон 2 / Серия 5 15 июня 2018
Две золушки
Сезон 2 / Серия 6 15 июня 2018
Зеленый змий
Сезон 2 / Серия 7 15 июня 2018
Язык за зубами
Сезон 2 / Серия 8 15 июня 2018
О чем серия

Во 2 сезоне 5 серии сериала «Голиаф» история Марисоль выходит наружу. Роман не приходит на собрание, где ему предстояло рассказать Рашаду о картеле. Билли приходит домой к Роману. Том и Бриттани сближаются. Роман отправляется на встречу с Рашадом.

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