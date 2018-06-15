Во 2 сезоне 1 серии сериала «Голиаф» Марисоль Сильва, выдвинувшая свою кандидатуру на должность мэра Лос-Анджелеса, считает, что сотрудникам правоохранительных органов нужно усилить меры по борьбе с преступными группировками на улицах города.
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