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Киноафиша Сериалы Голиаф Сезоны Сезон 2 Серия 2

Голиаф 2016 2 серия 2 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Голиаф»
Ла Мано
Сезон 2 / Серия 1 15 июня 2018
Политика
Сезон 2 / Серия 2 15 июня 2018
Свежие цветы
Сезон 2 / Серия 3 15 июня 2018
Алло
Сезон 2 / Серия 4 15 июня 2018
Кто такой Гэбриел
Сезон 2 / Серия 5 15 июня 2018
Две золушки
Сезон 2 / Серия 6 15 июня 2018
Зеленый змий
Сезон 2 / Серия 7 15 июня 2018
Язык за зубами
Сезон 2 / Серия 8 15 июня 2018
О чем серия

Во 2 сезоне 2 серии сериала «Голиаф» Том вспоминает, что он встретился с жертвой убийства Хантером Фридманом в маклерской конторе. Том, Дэнни и брокер планируют, как избавиться от фигурантов дела, в частности, Хантера. Хулио оказывается за решеткой.

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