Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала На старт!
Киноафиша Сериалы На старт! Сезоны

На старт!, список сезонов

Go On 16+
Год выпуска 2012
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал NBC

Рейтинг сериала

6.9
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «На старт!»
На старт! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
22 эпизода 8 августа 2012 - 11 апреля 2013
 
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда досматривают: этот сериал Netflix жестче, чем «Черное зеркало», и красивее многих блокбастеров
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше