Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Гренландия 2: Миграция» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

На старт! 2012 - 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала На старт!
Киноафиша Сериалы На старт! Сезоны Сезон 1
Go On 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 августа 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «На старт!»

В 1 сезоне сериала «На старт!» в центре событий оказывается талантливый и уважаемый спортивный комментатор по имени Райан Кинг. Он славится своей безапелляционной суровостью к спортсменам. Однако после личной потери эта его черта достигает небывалых объемов. Взрослые накачанные мужчины начинают буквально рыдать из-за его едких замечаний. Из-за этого начальник отправляет Райана в бессрочный отпуск, чтобы тот мог примириться со смертью супруги. Но есть обязательное условие для его возвращения на работу: мужчина должен начать посещать группу психологической поддержки.

Рейтинг сериала

7.3
Оцените 20 голосов
7.5 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «На старт!»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
8 августа 2012
Ему – игра, ей – коты He Got Game, She Got Cats
Сезон 1 Серия 2
11 сентября 2012
В команде нет «Райана» There's No "Ryan" in Team
Сезон 1 Серия 3
18 сентября 2012
Освобождающий скамью крик Bench-Clearing Brawl
Сезон 1 Серия 4
25 сентября 2012
Веришь ли ты в призраков… Да! Do You Believe in Ghosts...Yes!
Сезон 1 Серия 5
2 октября 2012
Большая лига жующих Big League Chew
Сезон 1 Серия 6
9 октября 2012
Любой день рождения Any Given Birthday
Сезон 1 Серия 7
23 октября 2012
Видеоигра, сет, матч Videogame, Set, Match
Сезон 1 Серия 8
13 ноября 2012
Всё решает обед Dinner Takes All
Сезон 1 Серия 9
20 ноября 2012
Спина, спина, спина… Прошло Back, Back, Back... It's Gone!
Сезон 1 Серия 10
27 ноября 2012
Конца света нет, пока всё не кончилось The World Ain't Over 'Til It's Over
Сезон 1 Серия 11
4 декабря 2012
Победить любой ценой Win at All Costas
Сезон 1 Серия 12
8 января 2013
Вот это куколка! Gooooaaaallll Doll!
Сезон 1 Серия 13
15 января 2013
Вернувшийся игрок года Comeback Player of the Year
Сезон 1 Серия 14
22 января 2013
Неожиданное вмешательство Pass Interference
Сезон 1 Серия 15
29 января 2013
Загляни внутрь себя Go Deep
Сезон 1 Серия 16
19 февраля 2013
Кольцо и дама Ring and a Miss
Сезон 1 Серия 17
26 февраля 2013
Двойной ниц Double Down
Сезон 1 Серия 18
5 марта 2013
Следуй за золотыми часами Go for the Gold Watch
Сезон 1 Серия 19
19 марта 2013
Проблемы совместимости Matchup Problems
Сезон 1 Серия 20
26 марта 2013
Быстрый разрыв Fast Breakup
Сезон 1 Серия 21
4 апреля 2013
Пустые хлопоты Urn-Ed Run
Сезон 1 Серия 22
11 апреля 2013
График выхода всех сериалов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше