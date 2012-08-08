В 1 сезоне сериала «На старт!» в центре событий оказывается талантливый и уважаемый спортивный комментатор по имени Райан Кинг. Он славится своей безапелляционной суровостью к спортсменам. Однако после личной потери эта его черта достигает небывалых объемов. Взрослые накачанные мужчины начинают буквально рыдать из-за его едких замечаний. Из-за этого начальник отправляет Райана в бессрочный отпуск, чтобы тот мог примириться со смертью супруги. Но есть обязательное условие для его возвращения на работу: мужчина должен начать посещать группу психологической поддержки.