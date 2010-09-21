Меню
Киноафиша Сериалы Хор Сезоны Сезон 2 Серия 21

Хор 2009 - 2015 21 серия 2 сезон

Все серии 2 сезона «Хор»
Прослушивание
Сезон 2 / Серия 1 21 сентября 2010
Бритни/Бриттани
Сезон 2 / Серия 2 28 сентября 2010
Сырный Иисус
Сезон 2 / Серия 3 5 октября 2010
Дуэты
Сезон 2 / Серия 4 12 октября 2010
Хор ужасов Рокки Хоррора
Сезон 2 / Серия 5 26 октября 2010
Нецелованные
Сезон 2 / Серия 6 9 ноября 2010
Замена
Сезон 2 / Серия 7 16 ноября 2010
Фурт
Сезон 2 / Серия 8 23 ноября 2010
Специальное образование
Сезон 2 / Серия 9 30 ноября 2010
Очень музыкальное Рождество
Сезон 2 / Серия 10 7 декабря 2010
Подтасовка Сью Сильвестер
Сезон 2 / Серия 11 6 февраля 2011
Глупые песни о любви
Сезон 2 / Серия 12 8 февраля 2011
Возвращение
Сезон 2 / Серия 13 15 февраля 2011
Во всём виноват алкоголь
Сезон 2 / Серия 14 22 февраля 2011
Сексуальность
Сезон 2 / Серия 15 8 марта 2011
Оригинальная песня
Сезон 2 / Серия 16 15 марта 2011
Ночь пренебрежения
Сезон 2 / Серия 17 19 апреля 2011
Рождённые такими
Сезон 2 / Серия 18 26 апреля 2011
Слухи
Сезон 2 / Серия 19 3 мая 2011
Королева бала
Сезон 2 / Серия 20 10 мая 2011
Похороны
Сезон 2 / Серия 21 17 мая 2011
Нью-Йорк
Сезон 2 / Серия 22 24 мая 2011
О чем серия

Во 2 сезоне 21 серии сериала «Хор» школьный тренер Сильвестр пытается помешать поездке хорового клуба в Нью-Йорк. Параллельно главные герои исполняют свои песни на похоронах. Финну необходимо поделиться некоторыми плохими новостями с Куинн.

