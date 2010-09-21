За что героя ДиКаприо хотела убить дочь? Что значило письмо в конце? Финал «Битвы за битвой» ответов не дает – объясняем сами

От Москвы в кадре только Патриаршие: где Бортко снимал свой легендарный сериал «Мастер и Маргарита»

Скажите спасибо Зендее: в «Шрэке 5» вернется лучший злодей в истории франшизы – и таким вы его еще точно не видели

«Сохраняет всю магию оригинала»: ИИ сравнил сотни аниме и выдал самое похожее на «Ходячий замок» – без Хаула, но с 98% свежести на RT

Люк Бессон смахнул слезу: фильм с Безруковым уже третью неделю подряд №1 в прокате — идет на главный рекорд 2025-го

«Самая худшая»: 135-я серия «Маши и Медведя» собрала 14 миллионов просмотров — и столько же разъяренных зрителей

Дайан Китон взяли на роль в «Крестном отце» раньше, чем Аль Пачино — к тому моменту она даже не прочитала сценарий

«Посмотрели на одном дыхании»: 3 сериала не уступают в масштабе «Хроникам русской революции» – у № 3 рейтинг 8.4

Ноябрь будет не про дожди, а про премьеры: сразу два российских хита вернутся с новыми сезонами — ждали не один год

«Черная любовь», «Постучись в мою дверь», «Зимородок» — все остались на втором плане: фаны турдизи помешались на новом сериале — уже 8,6 на IMDb