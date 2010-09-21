Во 2 сезоне 10 серии сериала «Хор» один из участников школьного кружка старается воодушевить всех своих одноклассников, делясь с ними своим праздничным настроением. В это же время Сью перевоплощается в Гринча и крадет все школьные подарки.
За что героя ДиКаприо хотела убить дочь? Что значило письмо в конце? Финал «Битвы за битвой» ответов не дает – объясняем сами
От Москвы в кадре только Патриаршие: где Бортко снимал свой легендарный сериал «Мастер и Маргарита»
Скажите спасибо Зендее: в «Шрэке 5» вернется лучший злодей в истории франшизы – и таким вы его еще точно не видели
«Сохраняет всю магию оригинала»: ИИ сравнил сотни аниме и выдал самое похожее на «Ходячий замок» – без Хаула, но с 98% свежести на RT
Люк Бессон смахнул слезу: фильм с Безруковым уже третью неделю подряд №1 в прокате — идет на главный рекорд 2025-го
«Самая худшая»: 135-я серия «Маши и Медведя» собрала 14 миллионов просмотров — и столько же разъяренных зрителей
Дайан Китон взяли на роль в «Крестном отце» раньше, чем Аль Пачино — к тому моменту она даже не прочитала сценарий
«Посмотрели на одном дыхании»: 3 сериала не уступают в масштабе «Хроникам русской революции» – у № 3 рейтинг 8.4
Ноябрь будет не про дожди, а про премьеры: сразу два российских хита вернутся с новыми сезонами — ждали не один год
«Черная любовь», «Постучись в мою дверь», «Зимородок» — все остались на втором плане: фаны турдизи помешались на новом сериале — уже 8,6 на IMDb
Тому Крузу этот боевик принес 7.9 на IMDb, а сколько наберут японцы? Легендарный фильм получит свое аниме – и мы сейчас не про «Миссия невыполнима»
