Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Хор Сезоны Сезон 2 Серия 10

Хор 2009 - 2015 10 серия 2 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Хор»
Прослушивание
Сезон 2 / Серия 1 21 сентября 2010
Бритни/Бриттани
Сезон 2 / Серия 2 28 сентября 2010
Сырный Иисус
Сезон 2 / Серия 3 5 октября 2010
Дуэты
Сезон 2 / Серия 4 12 октября 2010
Хор ужасов Рокки Хоррора
Сезон 2 / Серия 5 26 октября 2010
Нецелованные
Сезон 2 / Серия 6 9 ноября 2010
Замена
Сезон 2 / Серия 7 16 ноября 2010
Фурт
Сезон 2 / Серия 8 23 ноября 2010
Специальное образование
Сезон 2 / Серия 9 30 ноября 2010
Очень музыкальное Рождество
Сезон 2 / Серия 10 7 декабря 2010
Подтасовка Сью Сильвестер
Сезон 2 / Серия 11 6 февраля 2011
Глупые песни о любви
Сезон 2 / Серия 12 8 февраля 2011
Возвращение
Сезон 2 / Серия 13 15 февраля 2011
Во всём виноват алкоголь
Сезон 2 / Серия 14 22 февраля 2011
Сексуальность
Сезон 2 / Серия 15 8 марта 2011
Оригинальная песня
Сезон 2 / Серия 16 15 марта 2011
Ночь пренебрежения
Сезон 2 / Серия 17 19 апреля 2011
Рождённые такими
Сезон 2 / Серия 18 26 апреля 2011
Слухи
Сезон 2 / Серия 19 3 мая 2011
Королева бала
Сезон 2 / Серия 20 10 мая 2011
Похороны
Сезон 2 / Серия 21 17 мая 2011
Нью-Йорк
Сезон 2 / Серия 22 24 мая 2011
О чем серия

Во 2 сезоне 10 серии сериала «Хор» один из участников школьного кружка старается воодушевить всех своих одноклассников, делясь с ними своим праздничным настроением. В это же время Сью перевоплощается в Гринча и крадет все школьные подарки.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Трон: Арес
Трон: Арес 2 комментария
Битва за битвой
Битва за битвой 17 комментариев
BTS: Bring The Soul. The movie
BTS: Bring The Soul. The movie 35 комментариев
За что героя ДиКаприо хотела убить дочь? Что значило письмо в конце? Финал «Битвы за битвой» ответов не дает – объясняем сами
От Москвы в кадре только Патриаршие: где Бортко снимал свой легендарный сериал «Мастер и Маргарита»
Скажите спасибо Зендее: в «Шрэке 5» вернется лучший злодей в истории франшизы – и таким вы его еще точно не видели
«Сохраняет всю магию оригинала»: ИИ сравнил сотни аниме и выдал самое похожее на «Ходячий замок» – без Хаула, но с 98% свежести на RT
Люк Бессон смахнул слезу: фильм с Безруковым уже третью неделю подряд №1 в прокате — идет на главный рекорд 2025-го
«Самая худшая»: 135-я серия «Маши и Медведя» собрала 14 миллионов просмотров — и столько же разъяренных зрителей
Дайан Китон взяли на роль в «Крестном отце» раньше, чем Аль Пачино — к тому моменту она даже не прочитала сценарий
«Посмотрели на одном дыхании»: 3 сериала не уступают в масштабе «Хроникам русской революции» – у № 3 рейтинг 8.4
Ноябрь будет не про дожди, а про премьеры: сразу два российских хита вернутся с новыми сезонами — ждали не один год
«Черная любовь», «Постучись в мою дверь», «Зимородок» — все остались на втором плане: фаны турдизи помешались на новом сериале — уже 8,6 на IMDb
Тому Крузу этот боевик принес 7.9 на IMDb, а сколько наберут японцы? Легендарный фильм получит свое аниме – и мы сейчас не про «Миссия невыполнима»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше