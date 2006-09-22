Говорящая с призраками 2005 - 2010 21 серия 2 сезон
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Все серии 2 сезона «Говорящая с призраками»
Любовь никогда не умирает
Сезон 2 / Серия 122 сентября 2006
Любовь ещё не умерла
Сезон 2 / Серия 229 сентября 2006
Живущая под водой
Сезон 2 / Серия 36 октября 2006
Скованный призрак
Сезон 2 / Серия 413 октября 2006
Материал для могилы
Сезон 2 / Серия 520 октября 2006
Женщина его мечты
Сезон 2 / Серия 627 октября 2006
Порочный круг
Сезон 2 / Серия 73 ноября 2006
Ночь нашей встречи
Сезон 2 / Серия 810 ноября 2006
Проклятие девятой
Сезон 2 / Серия 917 ноября 2006
Сдавшийся призрак
Сезон 2 / Серия 1024 ноября 2006
Кошачий коготь
Сезон 2 / Серия 1115 декабря 2006
Право на смерть
Сезон 2 / Серия 125 января 2007
Говорящий Буу
Сезон 2 / Серия 1312 января 2007
Демон скорости
Сезон 2 / Серия 142 февраля 2007
Ничтожный дух
Сезон 2 / Серия 159 февраля 2007
Разбитая колыбель
Сезон 2 / Серия 1616 февраля 2007
Внезапный посетитель
Сезон 2 / Серия 1723 февраля 2007
Дети призраков
Сезон 2 / Серия 1830 марта 2007
Первый призрак Делии
Сезон 2 / Серия 196 апреля 2007
Коллекционер
Сезон 2 / Серия 2027 апреля 2007
Пророчества
Сезон 2 / Серия 214 мая 2007
Сбор
Сезон 2 / Серия 2211 мая 2007
О чем cерия
Во 2 сезоне 21 серии сериала «Говорящая с призраками» героиню преследует предвестия о грядущей катастрофе. Мелинда переживает за Делию и намерена скрыть от нее то, что ей известно. Однако это не помогает, и знамения начинают сбываться.
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