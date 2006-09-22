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Киноафиша Сериалы Говорящая с призраками Сезоны Сезон 2 Серия 21

Говорящая с призраками 2005 - 2010 21 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Говорящая с призраками»
Любовь никогда не умирает
Сезон 2 / Серия 1 22 сентября 2006
Любовь ещё не умерла
Сезон 2 / Серия 2 29 сентября 2006
Живущая под водой
Сезон 2 / Серия 3 6 октября 2006
Скованный призрак
Сезон 2 / Серия 4 13 октября 2006
Материал для могилы
Сезон 2 / Серия 5 20 октября 2006
Женщина его мечты
Сезон 2 / Серия 6 27 октября 2006
Порочный круг
Сезон 2 / Серия 7 3 ноября 2006
Ночь нашей встречи
Сезон 2 / Серия 8 10 ноября 2006
Проклятие девятой
Сезон 2 / Серия 9 17 ноября 2006
Сдавшийся призрак
Сезон 2 / Серия 10 24 ноября 2006
Кошачий коготь
Сезон 2 / Серия 11 15 декабря 2006
Право на смерть
Сезон 2 / Серия 12 5 января 2007
Говорящий Буу
Сезон 2 / Серия 13 12 января 2007
Демон скорости
Сезон 2 / Серия 14 2 февраля 2007
Ничтожный дух
Сезон 2 / Серия 15 9 февраля 2007
Разбитая колыбель
Сезон 2 / Серия 16 16 февраля 2007
Внезапный посетитель
Сезон 2 / Серия 17 23 февраля 2007
Дети призраков
Сезон 2 / Серия 18 30 марта 2007
Первый призрак Делии
Сезон 2 / Серия 19 6 апреля 2007
Коллекционер
Сезон 2 / Серия 20 27 апреля 2007
Пророчества
Сезон 2 / Серия 21 4 мая 2007
Сбор
Сезон 2 / Серия 22 11 мая 2007
О чем cерия

Во 2 сезоне 21 серии сериала «Говорящая с призраками» героиню преследует предвестия о грядущей катастрофе. Мелинда переживает за Делию и намерена скрыть от нее то, что ей известно. Однако это не помогает, и знамения начинают сбываться.

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