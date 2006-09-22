Во 2 сезоне 21 серии сериала «Говорящая с призраками» героиню преследует предвестия о грядущей катастрофе. Мелинда переживает за Делию и намерена скрыть от нее то, что ей известно. Однако это не помогает, и знамения начинают сбываться.