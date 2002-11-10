Меню
Футурама 1999, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Футурама
Futurama 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 10 ноября 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 16
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Футурама»

В 5 сезоне сериала «Футурама» представлено четыре полнометражных мультфильма, разделенные на 16 эпизодов. В эпизоде «Большой Куш Бендера» на экране предстали почти все герои второго плана из прошлых сезонов. Как и прежде, в мультипликационном проекте часто можно встретить пародии на известные кинокартины, а также услышать реплики персонажей из «Терминатора», «Властелина колец» и многих других фильмов. Фрай нашел у себя тату, которое может привести к глобальным последствиям, Гермес сошел с ума в ходе игры в лимбо, а сознанием Бендера завладели новые хозяева «Межпланетного экспресса». Лилу же ожидает судьбоносная встреча.

Рейтинг сериала

9.3
8.5 IMDb
Преступления жары Crimes of the Hot
Сезон 5 Серия 1
10 ноября 2002
Лай Юрского периода Jurassic Bark
Сезон 5 Серия 2
17 ноября 2002
Пути всякого зла The Route of All Evil
Сезон 5 Серия 3
8 декабря 2002
Вкус Свободы A Taste of Freedom
Сезон 5 Серия 4
22 декабря 2002
Киф, похоже, залетел Kif Gets Knocked Up a Notch
Сезон 5 Серия 5
12 января 2003
Меньше, чем герой Less Than Hero
Сезон 5 Серия 6
2 марта 2003
Проблемы юной мутантки Лилы Teenage Mutant Leela's Hurdles
Сезон 5 Серия 7
30 марта 2003
Загадка Фрая The Why of Fry
Сезон 5 Серия 8
6 апреля 2003
Жало The Sting
Сезон 5 Серия 9
1 июня 2003
Парабокс Фарнсворта The Farnsworth Parabox
Сезон 5 Серия 10
8 июня 2003
Три сотни больших мальчиков Three Hundred Big Boys
Сезон 5 Серия 11
15 июня 2003
Шпанский Фрай Spanish Fry
Сезон 5 Серия 12
13 июля 2003
Согни её Bend Her
Сезон 5 Серия 13
20 июля 2003
Устаревшая легенда Obsoletely Fabulous
Сезон 5 Серия 14
27 июля 2003
Бендера нельзя пускать на ТВ Bender Should Not Be Allowed on Television
Сезон 5 Серия 15
3 августа 2003
Руки Дьявола — бесполезная игрушка The Devil's Hands Are Idle Playthings
Сезон 5 Серия 16
10 августа 2003
