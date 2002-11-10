В 5 сезоне сериала «Футурама» представлено четыре полнометражных мультфильма, разделенные на 16 эпизодов. В эпизоде «Большой Куш Бендера» на экране предстали почти все герои второго плана из прошлых сезонов. Как и прежде, в мультипликационном проекте часто можно встретить пародии на известные кинокартины, а также услышать реплики персонажей из «Терминатора», «Властелина колец» и многих других фильмов. Фрай нашел у себя тату, которое может привести к глобальным последствиям, Гермес сошел с ума в ходе игры в лимбо, а сознанием Бендера завладели новые хозяева «Межпланетного экспресса». Лилу же ожидает судьбоносная встреча.