Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хокум» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Футурама 1999, 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Футурама
Киноафиша Сериалы Футурама Сезоны Сезон 6
Futurama 16+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 24 июня 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 26
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Футурама»

В 6 сезоне сериала «Футурама» в центре событий снова оказываются обитатели Нового Нью-Йорка, которые живут в 3000 году. Все персонажи, известные зрителям по предыдущим сезонам, перерождаются. Это произошло с ними вследствие крушения корабля, на котором они пытались спастись от преследовавшего их Зеппа Браннигана. Лила осталась наедине с Зеппом Бранниганом на единственном необитаемом острове, до которого пока не удалось добраться человечеству. Им необходимо объединиться, чтобы спастись. Тем временем Мамочка занялась выпуском новейших гаджетов. Она создала модели eyePhone, eyePhone 2.0 и Twicher.

Рейтинг сериала

8.8
Оцените 17 голосов
8.5 IMDb

Список серий сериала Футурама

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Перерождение Rebirth
Сезон 6 Серия 1
24 июня 2010
В Лилейском саду In-A-Gadda-Da-Leela
Сезон 6 Серия 2
24 июня 2010
Атака убойной проги Attack of the Killer App
Сезон 6 Серия 3
1 июля 2010
Поправка «Бесконечность» Proposition Infinity
Сезон 6 Серия 4
8 июля 2010
Код нда Винчи The Duh-Vinci Code
Сезон 6 Серия 5
15 июля 2010
Смертельный осмотр Lethal Inspection
Сезон 6 Серия 6
22 июля 2010
Опаздывающий Филип Дж. Фрай The Late Philip J. Fry
Сезон 6 Серия 7
29 июля 2010
Чёртовы Коты! That Darn Katz!
Сезон 6 Серия 8
5 августа 2010
Происхождение по часовому механизму A Clockwork Origin
Сезон 6 Серия 9
12 августа 2010
Пленник Бендера The Prisoner of Benda
Сезон 6 Серия 10
19 августа 2010
Совместимые Различия Лррра и Нднд Lrrreconcilable Ndndifferences
Сезон 6 Серия 11
26 августа 2010
Мутанты протестуют The Mutants Are Revolting
Сезон 6 Серия 12
2 сентября 2010
Захватывающие праздники Футурамы The Futurama Holiday Spectacular
Сезон 6 Серия 13
21 ноября 2010
Нейтралутопия Neutopia
Сезон 6 Серия 14
23 июня 2011
Бендерама Benderama
Сезон 6 Серия 15
23 июня 2011
Призрак в машинах Ghost in the Machines
Сезон 6 Серия 16
30 июня 2011
Закон и Оракул Law and Oracle
Сезон 6 Серия 17
7 июля 2011
Молчание Клешней The Silence of the Clamps
Сезон 6 Серия 18
14 июля 2011
Привет, Лила, Лила Yo Leela Leela
Сезон 6 Серия 19
21 июля 2011
Все президентские головы All the Presidents' Heads
Сезон 6 Серия 20
28 июля 2011
Мебиус Дик Möbius Dick
Сезон 6 Серия 21
4 августа 2011
Фрай, хранитель яйца Fry am the Egg Man
Сезон 6 Серия 22
11 августа 2011
Верхушка Зойдберга The Tip of the Zoidberg
Сезон 6 Серия 23
18 августа 2011
Простуженные воины Cold Warriors
Сезон 6 Серия 24
25 августа 2011
По часовой стрелке Overclockwise
Сезон 6 Серия 25
1 сентября 2011
Реинкарнация Reincarnation
Сезон 6 Серия 26
8 сентября 2011
График выхода всех сериалов
Распустит «паруса»: что делать, если не цветет спатифиллум — теперь только так поступаю
Водителей готовы штрафовать за +2 км/ч к разрешенной скорости, но есть один нюанс: раскрываем детали
Всего одна ошибка при варке макарон превратит их в настоящий яд: вы почти наверняка только так и готовите
«Почему же крашеная?» — хотя в этом тесте есть и такие: угадайте фильм СССР по блондинке (с 3-го вопроса — реально сложно)
Фанаты дорам точно не оценят: свежую корейскую драму официально запретили в России без объяснения причин
В «Эль Камино» так и не показали, что стало с Тощим Питом после «Во все тяжкие»: начал бомжевать и сгнил заживо
Тест для тех, кто смотрит военное кино не только в День Победы: 6 сложных вопросов о советской классике
Безруков гордится ролью в этом военном сериале — а стоит ли? Для зрителей это «околесица», которую «стыдно показывать 9 Мая»
«Ван Пис» не в тройке, «Атака титанов» не лидер: посмотрел на топ аниме по версии японцев, о №1 даже не слышал
После этого мини-сериала с Устюговым забыл Шилова, как страшный сон: 4 серии круче всех последних сезонов «Ментовских войн»
Почему «Таганрог» с Жарковым называют главным сериалом майских праздников? Оказывается, герои списаны с реальных людей — вот кто стал прототипом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше