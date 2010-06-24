В 6 сезоне сериала «Футурама» в центре событий снова оказываются обитатели Нового Нью-Йорка, которые живут в 3000 году. Все персонажи, известные зрителям по предыдущим сезонам, перерождаются. Это произошло с ними вследствие крушения корабля, на котором они пытались спастись от преследовавшего их Зеппа Браннигана. Лила осталась наедине с Зеппом Бранниганом на единственном необитаемом острове, до которого пока не удалось добраться человечеству. Им необходимо объединиться, чтобы спастись. Тем временем Мамочка занялась выпуском новейших гаджетов. Она создала модели eyePhone, eyePhone 2.0 и Twicher.