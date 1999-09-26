Во 2 сезоне сериала «Футурама» история нью-йоркцев продолжается. Впервые появляются такие персонажи, как голова Ричарда Никсона, Робо-Мамочка, Флексо и бюрократ Гермес. Обитатели Нью-Йорка, живущие в 3000 году, переживают множество приключений в разных местах галактики, обретают новых друзей и неприятелей и сражаются за спасение родной планеты. Главные герои сталкиваются с переменами в сфере своей профессиональной деятельности. Профессор ставит Бендеру «чип», который позволяет роботу ощутить на себе все чувства Лилы, а Бендер, не терзаясь угрызениями совести, отправляет в унитаз Зубастика – любимого питомца Лилы.