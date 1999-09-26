Меню
Футурама 1999, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Футурама
Киноафиша Сериалы Футурама Сезоны Сезон 2

Futurama 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 26 сентября 1999
Год выпуска 1999
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Футурама»

Во 2 сезоне сериала «Футурама» история нью-йоркцев продолжается. Впервые появляются такие персонажи, как голова Ричарда Никсона, Робо-Мамочка, Флексо и бюрократ Гермес. Обитатели Нью-Йорка, живущие в 3000 году, переживают множество приключений в разных местах галактики, обретают новых друзей и неприятелей и сражаются за спасение родной планеты. Главные герои сталкиваются с переменами в сфере своей профессиональной деятельности. Профессор ставит Бендеру «чип», который позволяет роботу ощутить на себе все чувства Лилы, а Бендер, не терзаясь угрызениями совести, отправляет в унитаз Зубастика – любимого питомца Лилы.

Рейтинг сериала

9.3
Оцените 14 голосов
8.5 IMDb
Список серий сериала Футурама График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Незабываемый полёт A Flight to Remember
Сезон 2 Серия 1
26 сентября 1999
Марсианский университет Mars University
Сезон 2 Серия 2
3 октября 1999
Когда пришельцы атакуют When Aliens Attack
Сезон 2 Серия 3
7 ноября 1999
Фрай и фабрика «Слёрма» Fry & the Slurm Factory
Сезон 2 Серия 4
14 ноября 1999
Я повторяю эту эмоцию I Second That Emotion
Сезон 2 Серия 5
21 ноября 1999
Бренниган, начни с начала Brannigan Begin Again
Сезон 2 Серия 6
28 ноября 1999
Голова на выборах A Head in the Polls
Сезон 2 Серия 7
12 декабря 1999
Рождественская история Xmas Story
Сезон 2 Серия 8
19 декабря 1999
Зачем мне быть влюблённым крабом? Why Must I Be a Crustacean in Love
Сезон 2 Серия 9
6 февраля 2000
Положи свою голову мне на плечо Put Your Head on My Shoulder
Сезон 2 Серия 10
13 февраля 2000
Меньшее из двух зол Lesser of Two Evils
Сезон 2 Серия 11
20 февраля 2000
Бешеный Бендер Raging Bender
Сезон 2 Серия 12
27 февраля 2000
Циклопов должно быть двое A Bicyclops Built for Two
Сезон 2 Серия 13
19 марта 2000
Как Гермес конфисковал назад любимую рутину How Hermes Requisitioned His Groove Back
Сезон 2 Серия 14
2 апреля 2000
Мой собственный клон A Clone of My Own
Сезон 2 Серия 15
9 апреля 2000
Глубокий Юг The Deep South
Сезон 2 Серия 16
16 апреля 2000
Бендер входит в дело Bender Gets Made
Сезон 2 Серия 17
30 апреля 2000
Проблема с попплерами The Problem with Popplers
Сезон 2 Серия 18
7 мая 2000
День Матери Mother's Day
Сезон 2 Серия 19
14 мая 2000
Антология Интересов I Anthology of Interest (1)
Сезон 2 Серия 20
21 мая 2000
График выхода всех сериалов
