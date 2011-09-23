В 4 сезоне 8 серии сериала «Грань» Оливии и Линкольну необходимо принять экстренные меры для того, чтобы спасти человечество от гибридов, обладающих прозрачной кожей. Вместе с этим им нужно оказать помощь Питеру, который ищет способ вернуться домой.
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