В 4 сезоне 15 серии сериала «Грань» после чудовищных и эмоциональных открытий Питер пытается найти способы решить накопившиеся проблемы. В это время сотрудники подразделения «За гранью» идут по следам убийцы, одержимого любовью.
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