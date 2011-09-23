В 4 сезоне 12 серии сериала «Грань» Оливия, Питер и Уолтер встречаются с таинственным и леденящим кровь паранормальным явлением. И к тому же попадают в западню. Члены команды «За гранью» оказываются в городе, выйти из которого невозможно.
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