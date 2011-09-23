В 4 сезоне 2 серии сериала «Грань» в параллельной реальности происходит больше двадцати чудовищных убийств, свершенных профессором Джоном МакКлеланном. Он скрывается, и члены команды «За гранью» обращаются за помощью к Оливии из этой вселенной.
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