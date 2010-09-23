В 3 сезоне 4 серии сериала «Грань» действия разворачиваются по «эту» сторону. На протяжении двух лет сенатор Ван Хорн был оборотнем, пока однажды не стал жертвой дорожно-транспортного происшествия. Ньютон старается скрыть эту информацию.
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