В 3 сезоне 1 серии сериала «Грань» Оливия застряла в параллельной вселенной. Ее память хотят заместить воспоминаниями лже-Оливии. Для этого используются специальные медикаменты. Но Оливия сражается, чтобы вернуться назад в свою реальность.
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