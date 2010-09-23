В 3 сезоне 20 серии сериала «Грань» внезапная активация устройства способствует серии катастрофических происшествий, имеющих необратимые последствия. Питер собирается все-таки проникнуть в аппарат, чтобы деактивировать его.
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