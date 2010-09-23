В 3 сезоне 2 серии сериала «Грань» члены команды «За гранью» показаны по «эту» сторону. Они занимаются расследованиями трагических происшествий, связанных с людьми, которые впадают в транс и умирают. Подозрения агентов падают на таинственный ящик.
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