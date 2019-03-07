В 2 сезоне 6 серии сериала «Для людей» Леонард вступает в противостояние с блестящим юристом, что заставляет его пересмотреть свои принципы. Джей возвращается и работает над делом о наркотиках, а Тед помогает Сандре справиться со стрессом.
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