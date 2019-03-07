В 2 сезоне 3 серии сериала «Для людей» Джей проверяет, как суеверие влияет на его успехи на заседаниях. Сет вынужден передать суду международного дипломата с личной неприкосновенностью, а Сандра работает над сложным делом о похищении.
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