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Киноафиша Сериалы Для людей Сезоны Сезон 2 Серия 3

Для людей 2018 - 2019 3 серия 2 сезон

7.5 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Для людей»
Первый иннинг
Сезон 2 / Серия 1 7 марта 2019
Это Америка
Сезон 2 / Серия 2 14 марта 2019
Минимальное непрерывное юридическое образование
Сезон 2 / Серия 3 21 марта 2019
Огромный неподвижный объект
Сезон 2 / Серия 4 28 марта 2019
Одна большая счастливая семья
Сезон 2 / Серия 5 4 апреля 2019
Ты принадлежишь
Сезон 2 / Серия 6 11 апреля 2019
Боксер
Сезон 2 / Серия 7 18 апреля 2019
Моральное убеждение
Сезон 2 / Серия 8 2 мая 2019
Кто мы теперь?
Сезон 2 / Серия 9 9 мая 2019
Выбор между двумя вещами
Сезон 2 / Серия 10 16 мая 2019
О чем cерия

В 2 сезоне 3 серии сериала «Для людей» Джей проверяет, как суеверие влияет на его успехи на заседаниях. Сет вынужден передать суду международного дипломата с личной неприкосновенностью, а Сандра работает над сложным делом о похищении.

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