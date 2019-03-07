В 2 сезоне 8 серии сериала «Для людей» Сандра пытается оправиться после эмоционально тяжелого дела. Судья Бирн сталкивается с трудностями на заседании с присяжными, а Эллисон защищает мужчину, арестованного за незаконную продажу табака.
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